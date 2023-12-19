Survivor All Star 2024 kadroları merak edilirken Survivor All Star 2024 Mavi takım kadrosu ilgi odağı oldu. Kırmızı ve Mavi Takımın yarışmacıları iddialı sloganları ile All Star'a damga vurdu. Peki, Survivor Sahra kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Sahra kaç yaşında, evli mi?

Survivor Sahra kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Sahra kaç yaşında, evli mi?

Survivor 2024 All Star izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımdan oluşan kadron merak ediliyor. Survivor Sahra de izleyicilerin en çok merak ettiği yarışmacılar arasında yer aldı. Peki, Survivor Sahra kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Sahra kaç yaşında, evli mi?

SURVİVOR SAHRA KİMDİR?

Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık, 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Selanik göçmeni bir aileden gelen Sahra Işık, uzun süre voleybol oynadı. Fenerbahçe'de forma giyerken, bir yandan da modellik üzerine çalışmalarda bulundu. 2013 yılında Malezya'da düzenlenen Best Model yarışmasında 3. oldu.

Sahra Işık ilk olarak Survivor 2014 yarışmasıyla ekrana geldi. 2017 yılında Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen "Boksun Yıldızları" adlı yarışmada da yer alarak adından söz ettirdi. 2018 yılındaki Survivor All Star yarışmasına da katıldı.

Sahra Işık, geçtiğimiz yıl Eylül ayında iş adamı İdris Aybirdi ile dünya evine girmişti.