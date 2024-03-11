Survivor Poyraz diskalifiye mi oldu? Poyraz ne yaptı, cezası ne oldu? Poyraz küfür mü etti?

Survivor All Stra 56. bölüm fragmanı, Survivor izleyicilerini heyecanlandı. Fragmanda "Acil Konseyi"nin toplandığı görülürken Alyena'yla kavga eden Poyraz'ın büyük bir cezaya çarptırılacağı anlaşıldı. Peki, Survivor Poyraz diskalifiye mi oldu?

SURVİVOR POYRAZ DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Survivor'ın geçen bölümünde Aleyna ile tartışan Poyraz, küfredip "Sıkıldım ya!" diyerek tartışma alanını terk etmişti. Yaşananlar izleyicilerin dikkatinden kaçmazken sosyal medyada Poyraz'ın Aleyna'ya küfredip etmediği tartışma konusu olmuştu.

Ilıcalı "Yıllarca Survivor çektim fakat aklımı hayalimi durduran böyle bir olay da hiç olmadı ve konunun muhatabı Poyraz. Akıl tutulması yaşadı sana Survivor tarihinin görmediği yaşanmamış bir ceza vereceğiz" diyerek merak konusu oldu.

Öte yandan Poyaz'ın Aleyna ile tartışması sırasında küfür etmesi nedeniyle ceza almış olabileceği düşünülse de cezanın nedeni henüz bilinmiyor