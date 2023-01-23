Survivor 2023'ün merakla beklenen yeni bölümü başladı. Survivor yarışmacılarından Ertuğ merak konusu oldu. Peki, Survivor Aysu kimdir? Aysu Keskin kaç yaşında, nereli? Survivor Aysu mesleği ne? Aysu Keskin İnstagram hesabı!

Survivor canlı izle! TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen reyting rekortmeni yarışması Survivor 2023 yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezon yarışmacılarıyla dikkat çeken Survivor'un yarışmacılarından Ertuğ Onur Yaşlıoğlu merak konusu oldu. Peki, Survivor Ertuğ kimdir? Ertuğ Yaşlıoğlu mesleği ne, kaç yaşında? Survivor Ertuğ İnstagram hesabı! Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ERTUĞ KİMDİR?

Survivor 2023 Ünlüler takımına yedeklerden yeni gelen isimlerden birisi de Ertuğ Onur Yaşlıoğlu oldu. Ertuğ Onur Yaşlıoğlu fitness ve sporla ilgilenmektedir. Ertuğ Onur Yaşlıoğlu Survivor 2023 yedeklerden Ünlüler takımına katıldı. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Ertuğ Onur Yaşlıoğlu'nun İnstagram'da 1500 takipçisi vardır. İnstagram adresi "ertugyaslioglu" şeklindedir.