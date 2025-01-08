Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Dün akşam Survivor'da eleme potasına kim gitti?

Dün akşam Survivor yarışmasında kırmızı ve mavi takımlar, haftanın 3. dokunulmazlık oyununda parkura çıkarak kıyasıya bir mücadele sergiledi. Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı ve eleme potasına kimler girdi sorularına yanıt aranıyor. Survivor'da dün akşam kim kazandı? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2025 All Star-Gönüllüler'de dün gece dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Mavi takımda yapılan değişikliklerin ardından takımın performansı dikkat çekti.

En iyiler mücadelesinde, mavi takımın aldığı kritik sayılar sayesinde gönüllüler, 3. dokunulmazlık oyununu 12-9'luk skorla kazandı.

SURVİVOR ELEME POTASINA KİM GİRDİ?

Survivor'da haftanın elemesine doğru heyecan artarken, dün gece dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda ada konseyinde yapılan oylama sonucunda Barış eleme potasına gönderildi.

Kırmızı takımın en iyi performans sergileyen yarışmacısı Sema ise diğer eleme adayını belirledi ve Efecan'ı potaya yolladı. Böylece haftanın eleme adayları Adilhan, Batuhan, Barış ve Efecan olarak belirlendi.