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Survivor Derya Durmuşlar neden öldü? Derya Durmuşlar kimdir?

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Survivor yarışmasının tanınmış isimlerinden Derya Durmuşlar'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Durmuşlar'ın neden öldüğü ve hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Derya Durmuşlar kimdir? Derya Durmuşlar neden öldü?

Survivor tarihinde akıllara kazınan bir olay da, 2006 yılında yarışmaya dahil olan Derya Durmuşlar'ın ölümü. Olayın üzerinden yıllar geçse de Derya Durmuşlar olayı halen merak edilen durumlar arasında. Survivor Derya neden öldü? Derya Durmuşlar neden öldü? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR DERYA NEDEN ÖLDÜ?

Survivor Yunanistan'da Türkiye birincisi olan Derya Durmuşlar, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Eşi ile birlikte motosiklet kazası geçiren Durmuşlar, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayı kırıklarla atlattığı belirtilen eşi ise hayatta kaldı. 2006 yılında PANAMA'da çekilen 'Survivor Türkiye-Yunanistan' yarışmasında birinci olan ve 250 bin euro para ödülünün sahibi olan Derya Durmuşlar'ın cenazesi, İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'nun morguna getirildi.

2011 yılında 50 yaşında vefat eden Derya Durmuşlar'ın cenaze töreni, Levent Camii'nde düzenlendi. Törene Survivor Şampiyonu'nun oğlu Doğukan ile kızı Damla, yakınları ve bazı Survivor yarışmacıları katılmıştı. Doğukan ile Damla'nın cenaze töreninde güçlükle ayakta durdukları gözlemlenmişti. Doğukan, babasının mezarı başında uzun süre dua etti. Survivor yarışmacıları, Derya Durmuşlar'ın ani vefatından derin üzüntü duyduklarını ve büyük bir kayıp yaşadıklarını belirtmişti. Cenaze töreninin ardından Durmuşlar'ın cenazesi, Kilyos Mezarlığı'na defnedilmek üzere götürülmüştü.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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