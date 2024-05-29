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Survivor'da kim elendi? Survivor'da dün kim veda etti? 29 Mayıs Survivor elenen isim!

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Survivor'da kim elendi? Survivor'da dün kim veda etti? TV8'in popüler yarışması Survivor'ın 2024 sezonunda bu hafta kimin elendiği merak konusu oldu. Yeni yarışmacılar ve kurallarla heyecanın dorukta olduğu Survivor'da elenen isim seyirciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, 29 Mayıs Survivor elenen isim! Survivor'da kim elendi? Survivor'da dün kim veda etti?

2024 Survivor kadrosu ve yeni gelen kurallar sayesinde, seyirciye heyecanlı dakikalar yaşatıyor. Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor kim elendi? 2024 Survivor adaya kim veda etti? seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor'da kim elendi ve 2024 Survivor'da adaya kim veda etti izleyici tarafından araştırılıyor. Detaylar haberimizdedir…

SURVIVOR ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Survivor'da final düellosunda Seda'ya karşı mücadele eden Özgür Tetik, 5-2'lik skorla yenilerek adaya veda eden isim oldu. Bu hafta, Özgür Tetik yarışmaya veda eden son yarışmacı oldu.

Survivor'da kim elendi? Survivor'da dün kim veda etti? 29 Mayıs Survivor elenen isim!

SURVİVOR 2024 YARIŞMACILARI

Kırmızı Takım: Merve Aydın, Pınar Saka, Nagihan Karadere, Gizem Memiç, Aleyna Kalaycıoğlu, Berna Canbeldek, Doğukan Manço, Ersin Korkut, Sercan Yıldırım, Turabi, Bozok Goren, Nihat Altınkaya, Özgür Tetik, Kardeniz Kılıç,Mustafa Kemal Kurt

Mavi Takım: Seda Aktuğlu, Seda Ocak, Nefise Karatay, Begüm Yücetan, Sahra Işık, Damla Can, Yiğit Poyraz, Hakan Hatipoğlu, Yasin Obuz, Yunus Emre Özden, Ogeday Girişken, Furkan Kızılay, Yaman Keleş, Uğurtan Dora

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