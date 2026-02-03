Survivor'da duygusal anlar! Bayhan hem ağladı hem ağlattı

Survivor 2026'da yarışmacılara sezonun ilk iletişim ödülünün verileceği açıklandı. Yarışmacıların sevdiklerinden mektup alacaklarını öğrenmesi duygusal anlara sahne olurken, birçok isim gözyaşlarına hakim olamadı.

MEKTUP HABERİ YARIŞMACILARI DUYGULANDIRDI

İletişim ödülünün duyurulmasının ardından yarışmacılar, ailelerine ve sevdiklerine duydukları özlemi dile getirdi. Mektup alacak olmanın verdiği sevinçle duygulanan yarışmacılar, yaşadıkları anları gözyaşları içinde paylaştı.

BAYHAN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ünlüler takımında yarışan Bayhan ise ailesine dair yaptığı açıklamalarla hem ağladı hem de ağlattı. Anne ve babasını kaybettiğini anlatan Bayhan, yaşadığı acıları ve hayatında öğrendiği dersleri paylaşırken hüngür hüngür ağladı.

"DİK DURUYORUM AMA BOYNUMUZ BÜKÜLÜYOR"

Bayhan, duygusal konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu hayatta öğrendiğim en önemli şey dik durmak. Dik duruyorum. Fakat yaşayamadığımız sevdiklerimizi düşündüğümüzde boynumuz bükülüyor. En son bu vakitler babamı kaybetmiştim, bir sene önce. Sonra yıllarca aradığım bir kız kardeşimi buldum. Öksüz büyümüş bütün kardeşlerimi buldum. Geç de olsa bu duyguyu yaşıyorum. Buradaki herkesi görüyorum, herkesi yaşıyorum."

Bayhan'ın sözleri ve gözyaşları hem takım arkadaşlarını hem de izleyicileri derinden etkiledi.