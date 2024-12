Survivor Barış kimdir, hangi sezon yarıştı? Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?

Survivor Barış kimdir, hangi sezon yarıştı soruları gündeme gelirken Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli merak ediliyor. Survivor All Star 2025 kadrosuna dahil olan oyuncu Barış Murat Yağcı hangi yıllar yarıştığı araştırılıyor. Survivor Barış Murat Yağcı kimdir?

SURVİVOR BARIŞ KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991'de İzmir'de doğdu. Birce Akalay'ın ve Berke Özer'in kuzenidir. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olmuştur. Yağcı, ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Spor yönetimi bölümünde eğitimine devam etmektedir. Efes Pilsen Spor Kulübü'nde profesyonel olarak basketbol oynadı, ancak sakatlandıktan sonra spor hayatına devam edemedi. Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey adlı yarışmaya katılıp "Best Fotomodel" seçildikten sonra yapımcılar tarafından keşfedilmiştir. İlk oyunculuk deneyimini, 2014 yılında yayımlanmış olan Kocamın Ailesi adlı dizide Akın karakterini canlandırarak yaşadı. 2014 yılında yayımlanan Figüran adlı sinema filminde Serenay Aktaş'ın arkadaşı olarak rol aldı. 2015 yılında yayımlanan Kiralık Aşk adlı dizide Eymen karakterini, 2017-2018 yılları arasında yayımlanan Şevkat Yerimdar adlı dizide ise Bora karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayımlanan Sosyetik Gelin adlı televizyon filminde Demir karakterini canlandırdı.

Survivor 2020 yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı ile ilişkisi başlayıp daha sonraki zamanlarda ise sonlanmıştır.

SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI HANGİ YILLAR YARIŞTI?

2020 yılında Acun Ilıcalı'nın düzenlediği Survivor yarışmasına katıldı ve ikinci olarak bitirdi.

2022'de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmiştir