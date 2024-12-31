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Survivor Barış kimdir? Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli, evli mi, instagram hesabı ne, daha önce şampiyon oldu mu?

Survivor Barış kimdir? Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli, evli mi, instagram hesabı ne, daha önce şampiyon oldu mu?
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Survivor 2025 yarışmacıları arasında dikkat çeken Barış Murat Yağcı, yarışma performansı ve özel hayatıyla merak ediliyor. Barış Murat Yağcı'in kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu, evli olup olmadığı ve instagram hesabının ne olduğu gibi bilgiler hakkında detaylar haberimizde.

Survivor 2025 yarışmacılarından Barış Murat Yağcı, performansı ve özel hayatı ile dikkat çekiyor. Barış Murat Yağcı'in kaç yaşında olduğu, nereli olduğu, evli olup olmadığı ve instagram hesabı merak ediliyor. İşte Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı hakkında tüm detaylar..

SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Doğum: 21 Ocak 1991 (33 yaşında), İzmir

Boy: 1,97 m

Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991'de İzmir'de doğdu. Birce Akalay'ın ve Berke Özer'in kuzenidir. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olmuştur. Yağcı, ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Spor yönetimi bölümünde eğitimine devam etmektedir. Efes Pilsen Spor Kulübü'nde profesyonel olarak basketbol oynadı, ancak sakatlandıktan sonra spor hayatına devam edemedi. Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

est Model of Turkey adlı yarışmaya katılıp "Best Fotomodel" seçildikten sonra yapımcılar tarafından keşfedilmiştir. İlk oyunculuk deneyimini, 2014 yılında yayımlanmış olan Kocamın Ailesi adlı dizide Akın karakterini canlandırarak yaşadı. 2014 yılında yayımlanan Figüran adlı sinema filminde Serenay Aktaş'ın arkadaşı olarak rol aldı. 2015 yılında yayımlanan Kiralık Aşk adlı dizide Eymen karakterini, 2017-2018 yılları arasında yayımlanan Şevkat Yerimdar adlı dizide ise Bora karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayımlanan Sosyetik Gelin adlı televizyon filminde Demir karakterini canlandırdı.

2020 yılında Acun Ilıcalı'nın düzenlediği Survivor yarışmasına katıldı ve ikinci olarak bitirdi. 2022'de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmiştir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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