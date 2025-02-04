Survivor Ayşe neden yok, Survivor Ayşe elendi mi, diskalifiye mi oldu?

Survivor 2025'in iddialı yarışmacılarından Ayşe Yüksel'in son bölümlerde ekranda yer almaması, izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırdı. Mücadeleci yapısı ve güçlü performansıyla dikkat çeken Ayşe'nin aniden ortadan kaybolması, sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, sağlık durumu hakkında net bir açıklama yapılmaması soru işaretlerini artırdı. Survivor Ayşe neden yok, Survivor Ayşe elendi mi, diskalifiye mi oldu?

AYŞE YÜKSEL YARIŞMADAN AYRILDI MI?

Gelen bilgilere göre, Ayşe Yüksel yemek hazırlarken talihsiz bir kaza geçirdi ve sıcak yağ sıçraması nedeniyle gözünden yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri hemen müdahale ederek Ayşe'yi tedavi altına aldı. Bu gelişme, başarılı yarışmacının Survivor'daki geleceğinin belirsiz hale gelmesine neden oldu.

MURAT CEYLAN'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Survivor'ın sunucusu Murat Ceylan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ayşe'nin sağlık durumunun yakından takip edildiğini belirtti. Doktorların detaylı değerlendirmelerinin ardından yarışmaya devam edip edemeyeceğine karar verileceğini vurgulayan Ceylan, tedavi sürecinin olumlu ilerlediğini ve ekibin Ayşe'nin sağlığını her şeyin önünde tuttuğunu ifade etti.

Survivor 2025 izleyicileri, Ayşe Yüksel'in yarışmaya geri dönüp dönmeyeceğini merakla beklerken, konuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.