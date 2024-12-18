Survivor Ayşe kimdir, hangi sezon yarıştı? Ayşe Yüksel kaç yaşında, nereli?

Survivor Ayşe kimdir, hangi sezon yarıştı soruları gündeme gelirken Ayşe Yüksel kaç yaşında, nereli merak ediliyor. Survivor All Star 2025 kadrosuna dahil olan Ayşe Yüksel hangi yıllar yarıştığı araştırılıyor. Survivor Ayşe Yüksel kimdir?

SURVİVOR AYŞE KİMDİR?

Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde Düzce'de doğmuştur. Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören Yüksel, spora olan ilgisiyle dikkat çeken bir isimdir. Çocuk yaşlardan itibaren farklı spor branşlarıyla ilgilenmiştir.

Ayşe Yüksel, ortaokulda masa tenisi eğitimi almış, 7. sınıfta haltere başlamış ve gençler kategorisinde Türkiye 3.'sü olmuştur. Halterdeki başarısını bir yıl sürdürdükten sonra voleybola yönelmiş ve mahalli ligde 6 yıl boyunca voleybol oynamıştır. Voleybol kariyerinin 2. yılında tenis antrenörlüğüne başlamış ve 4 yıldır bu alanda aktif olarak çalışmaktadır. Üniversitede bir yıl futsal oynayan Yüksel, ayrıca yüzme dersleri alarak sporculuk kariyerini çeşitlendirmiştir.

SURVİVOR AYŞE YÜKSEL HANGİ YILLAR YARIŞTI?

Ayşe Yüksel, 2020 Survivor'da Gönüllüler takımında yarışarak dikkat çeken başarılı kadın yarışmacılardan biri oldu.