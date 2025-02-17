Survivor Ayşe elendi mi, diskalifiye oldu mu?

Survivor 2025'in iddialı yarışmacılardan Ayşe Yüksel'in geçtiğimiz haftalarda sakatlandığı açıklanmış ve Ayşe'nin son durumu merak konusu olmuştu.Survivor Ayşe elendi mi, diskalifiye oldu mu?

SURVİVOR AYŞE ELENDİ Mİ, DİSKALİFİYE OLDU MU?

Bu yıl All Star-Gönüllüler formatıyla ekranlara gelen Survivor'ın iddialı yarışmacılarından Ayşe Yüksel'in bir süredir ekranda görünmemesi dikkat çekmişti.

Ayşe Yüksel'in sakatlık nedeniyle yarışmadan elenip elenmeyeceği merak edilirken; Ayşe günler sonra ortaya çıktı.

Fragmanda; Acun Ilıcalı'nın Ayşe'ye ''Sakatlıklara nasıl baktığımızı biliyorsun. Seni biz devam ettirmezsek üzülür müsün?'' sözleri dikkat çekti.

Ayşe'nin iyileşme sürecinin uzun olacağına dikkat çeken Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı: "Şu anda bile adaya gidemez, tekneye binemez durumda. İyileşmesi için en az 4 hafta daha gerekiyor. Sonrasında da fiziksel olarak geri kalmış bir durum söz konusu. Açıkçası çok iyimser bir tablo yok."

Acun Ilıcalı, Ayşe'nin sağlığını riske atmamak adına yarışmaya devam etmemesinin daha doğru olacağı görüşünde.

Ancak nihai kararı Ayşe'ye bırakacaklarını, devam etmek istemesi halinde ona izin vereceklerini de sözlerine ekledi.