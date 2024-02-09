Survivor 2024 All Star bu akşam var mı? 9 Şubat Cuma Survivor yeni bölüm bugün var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı?

Bu akşam Survivor var mı? TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Televizyon ekranlarının sevilen yarışma programlarından Survivor'ın bugünkü yayın akışı merak konusu oldu. 'Bugün Survivor var mı?' sorusu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Peki, Survivor 2024 All Star bu akşam var mı? 9 Şubat Cuma Survivor yeni bölüm bugün var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı?

BU AKŞAM SURVİVOR VAR MI?

Survivor All Star yeni bölümü 2 Şubat Cuma günü yayınlanmayacak. Survivor All Star yeni bölüm yerine O Ses Türkiye / Kolaj bölümü saat 20:00'de Tv8 ekranlarında yer alacak. Survivor All Star 2024 pazartesi, salı, cuma, cumartesi ve pazar akşamları ekranlara gelmektedir. Bu durum yayın akışına göre değişiklik gösterebilir.

SURVİVOR 2024 HANGİ GÜNLER?

Survivor All Star 2024 heyecan dolu maceralarıyla pazartesi, salı, cuma, cumartesi ve pazar akşamları ekrana geliyor. Survivor All Star 2024 pazartesi, salı, cuma, cumartesi ve pazar akşamları saat 20.00'de izleyicisi ile Tv8 ekranlarında buluşuyor. 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayan olan Survivor'ın sunuculuğunu yine Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan üstlenecek.