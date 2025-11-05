Süpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye, büyük pişmanlık yaşadı

Haberler

Güncelleme:
Evde olmayan müşterisinin, "Siparişi kapıya bırakın, paspasın altında size bir sürprizim var" notundan sonra paspası kaldıran motokurye hayatının şokunu yaşadı.

  • Motokurye, müşterinin 'paspasın altında bir sürprizim var' notunu okuyarak paspası kaldırdı.
  • Paspasın altında Recep İvedik filmindeki bir el hareketi sahnesinin fotoğrafı bulundu.

Motokuryenin, evde olmayan bir müşterisinin siparişini teslim ederken yaşadığı olay gündem oldu.

PASPASI KALDIRAN MOTOKURYE HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Müşteri notunda, "Siparişi kapıya bırakın, paspasın altında size bir sürprizim var" ifadesini kullanması, kuryeyi meraklandırdı. Kurye, notta belirtilen yere baktığında hayatının şokunu yaşadı.

Kuryenin paspasın altında bulduğu sürpriz ise oldukça dikkat çekiciydi. Paspasın altında, popüler Recep İvedik filmindeki meşhur el hareketini içeren bir sahnenin fotoğrafı yer alıyordu.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
