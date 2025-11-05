Süpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye, büyük pişmanlık yaşadı
Motokuryenin, evde olmayan bir müşterisinin siparişini teslim ederken yaşadığı olay gündem oldu.
PASPASI KALDIRAN MOTOKURYE HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI
Müşteri notunda, "Siparişi kapıya bırakın, paspasın altında size bir sürprizim var" ifadesini kullanması, kuryeyi meraklandırdı. Kurye, notta belirtilen yere baktığında hayatının şokunu yaşadı.
Kuryenin paspasın altında bulduğu sürpriz ise oldukça dikkat çekiciydi. Paspasın altında, popüler Recep İvedik filmindeki meşhur el hareketini içeren bir sahnenin fotoğrafı yer alıyordu.
