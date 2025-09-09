Süper Loto sonuçları açıklandı! 5 Eylül Salı Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

Peki, 5 Eylül 2025 tarihli Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online tarafından yapılacak duyuru vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Çekilişin ardından kazanan numaralar ve dağıtılacak ikramiye tutarları araştırılıyor. Büyük ikramiyeyi kimin kazandığı ve ödül miktarı da gündemde. İşte Süper Loto 5 Eylül çekiliş sonuçlarına ulaşabileceğiniz canlı takip ekranı ve çekilişi izleme seçenekleri!

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 tanesini seçmeye dayalı bir şans oyunudur. Seçilen her 6 sayı bir kolon oluşturur.

Tek kolon oynama bedeli 3 TL'dir. İşaretleme yapmak istemeyen oyuncular, kolonun altındaki SEN SEÇ kutusunu işaretleyerek terminalin rastgele 6 sayı belirlemesini sağlayabilir. Ayrıca, bir kolonda 6'dan fazla sayı seçilerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu sayesinde seçilen fazla sayılarla otomatik olarak farklı kombinasyonlar üretilir.

Oyuncular dilerse ortak bilet satın alabilir. Ortak bilet, bir veya daha fazla biletin birden çok kişi tarafından farklı oranlarla paylaşılmasıdır. Satın alma işlemi tamamlandığında, paylar ilgili üyelerin hesaplarına otomatik olarak yansır.

Süper Loto oynamak isteyenler, Milli Piyango'nun resmi internet sitesi, mobil uygulaması ya da yetkili satış noktaları üzerinden işlem yapabilir.

5 Eylül SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

5 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek Süper Loto çekiliş sonuçları: