Süper Loto sonuçları açıklandı! 29 Temmuz Salı Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

Haftanın Salı günü yapılan çekilişin ardından gözler Süper Loto sonuçlarına çevrildi. 29 Temmuz tarihli çekilişte hangi numaraların kazandırdığı, büyük ödülün kime çıktığı ve ikramiye tutarları vatandaşların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Süper Loto sonucu sorgulama ekranı internette yoğun ilgi görürken, kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı Milli Piyango Online platformunda ilan edilecek. Çekilişi canlı takip etmek isteyenler, resmi kanallardan Süper Loto yayınını izleyebilir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ile 60 arasından 6 sayı seçerek oynanır. Seçtiğin her altı sayı, bir kolon oluşturur. Bir kolonun ücreti 3 TL'dir. İşaretlemek istemezsen "SEN SEÇ" kutucuğunu işaretleyerek terminalin rastgele 6 sayı seçmesini sağlayabilirsin. Altıdan fazla sayı işaretleyerek sistem oyunu oluşturmak da mümkündür; bu şekilde kombinasyonlar farklı kolonlara otomatik olarak aktarılır. Ayrıca, arkadaşlarınla "Ortak Bilet" satın alabilir, tek veya birden fazla biletin farklı üyelerce paylar halinde kullanılmasını sağlayabilirsin. Tüm işlemler yapıldığı anda üye hesabına yansır.

SÜPER LOTO SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Süper Loto sonuçlarına Milli Piyango Online'ın web sitesi olan www.millipiyangonline.com, Milli Piyango mobil uygulaması ya da en yakın satış noktalarından kolaylıkla ulaşabilirsin. Bu platformlar üzerinden çekiliş sonuçlarını sorgulamak mümkün.

29 TEMMUZ SALI SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Piyango Online tarafındn 29 Temmuz 2025 Salı tarihli Süper Loto sonuçları:

İKRAMİYE VE CANLI TAKİP BİLGİSİ

Süper Loto çekilişinde kazanan ve ikramiye detayları, sonuçların açıklandığı anda resmi platformlardan takip edilebilir. Canlı izleme sayfaları ile çekilişi gerçek zamanlı takip etme imkânı da sunulmakta. Büyük ikramiye tutarı ise çekilişe ve katılım oranına bağlı olarak her çekilişte değişiklik gösterebilir.