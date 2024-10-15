Haberler.com stüdyosunda Astrolog Aysun Koç, 17 Ekim'de gerçekleşecek olan Süper Dolunay hakkında önemli bilgiler paylaştı. Bu dolunayın etkilerinin 15 gün süreceğini belirten Aysun Koç, Koç burcunun 24 derecesinde meydana geleceğini ifade etti. Birçok kişi, Süper Dolunay'dan en çok hangi burçların etkileneceğini merak ediliyor. Süper Dolunay'ın ne zaman gerçekleşeceği ve etkileri araştırılıyor. Peki, Süper Dolunay ne zaman? Süper Dolunay'dan en çok etkilenecek burçlar hangileri? İşte detaylar...

SÜPER DOLUNAY NE ZAMAN?

Süper dolunay 17 Ekim'de gerçekleşecek.

SÜPER DOLUNAY'DAN EN ÇOK HANGİ BURÇLAR ETKİLENECEK?

Koç, dolunaydan en çok etkilenecek burçların Koç, Terazi, Oğlak ve Yengeç olacağını söyledi. Özellikle Yengeç, Oğlak ve Koç burçlarının bu süreçte daha fazla zorluk yaşayacağını ifade etti. Terazi burçları için ise, Jüpiter'in olumlu etkilerinin bulunması nedeniyle, zorlansalar bile olayların sonunda hayırlı bir şekilde sonuçlanacağına dikkat çekti. İkizler ve Kova burçlarının ise bu süreçten daha olumlu etkiler alacağı belirtilerek, son 10 günde doğanlar için özellikle iyi etkiler bekleniyor.

Bu önemli dolunayın etkileri ve burçlar üzerindeki yansımaları hakkında daha fazla bilgi için Haberler.com YouTube adresini ziyaret edebilirsiniz.