Sultanbeyli yangın son durum ne? SON DAKİKA! Sultanbeyli yangın nerede, hangi mahallede?

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde çıkan yangın hakkında son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Yangının nerede ve hangi mahallede olduğu konusunda bilgiler araştırılıyor. Peki, Sultanbeyli yangın son durum ne? Sultanbeyli yangın nerede, hangi mahallede? İşte detaylar...

SULTANBEYLİ YANGIN SON DURUM NE?

Sultanbeyli'de çelik yapı malzemeleri üreten bir iş yerinin yanında bulunan ve işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

SULTANBEYLİ YANGIN NEREDE, HANGİ MAHALLEDE?

İstanbul Valiliği, Sultanbeyli Mimarsinan Mahallesi Sarayburnu Sokak'ta özel bir firmaya ait bulunan ve firmada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde sabaha karşı çıkan yangında üç işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu.