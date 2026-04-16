Süleyman Orakçıoğlu: Krizlere rağmen yatırımlara devam ediyoruz

Haberler.com ekibi, Leadworld İş ve Ekonomi Forumu’nda Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ile özel bir röportaj gerçekleştirdi. Orakçıoğlu, küresel gelişmeler, ihracat rakamları ve yapay zeka yatırımları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, iş dünyasının krizlere rağmen üretmeye devam etmesi gerektiğini vurguladı.

ORAKÇIOĞLU: LEADWORLD İŞ DÜNYASI İÇİN ÖNEMLİ BİR BULUŞMA

Leadworld İş ve Ekonomi Forumu’nda konuşan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, organizasyonun iş dünyasının önemli temsilcilerini bir araya getirdiğini belirtti. Orakçıoğlu, “İş dünyasının çok önemli aktörlerini buluşturan bir organizasyon” ifadelerini kullanarak etkinliğin önemine dikkat çekti.

MİLLİ TAKIMLA STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ VE GLOBAL VİZYON

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, milli takım ile yürütülen iş birliklerinin marka açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Damat Tween ve D’S Damat markalarıyla milli takıma özel koleksiyonlar hazırladıklarını ifade etti.

Riva’da milli takıma özel mağaza açtıklarını söyleyen Orakçıoğlu, “Milli takım bizim göz bebeğimiz. Dünya sahnesinde sadece oyunlarıyla değil, şıklıklarıyla da konuşulsun istiyoruz” dedi.

Dünya Kupası sürecine de değinen Orakçıoğlu, Türk milli takımının güçlü bir jenerasyona sahip olduğunu belirterek uluslararası arenada önemli başarılara imza atacağına inandıklarını vurguladı.

KÜRESEL KRİZLER VE İHRACAT: “PANİK YAPMAMAK GEREKİR”

Küresel gelişmelerin iş dünyasına etkilerine değinen Orakçıoğlu, özellikle Körfez bölgesindeki gerilimlerin ihracata yansıdığını ifade etti. Bu bölgede ihracatta yüzde 30-40 oranında düşüş yaşandığını belirten Orakçıoğlu, buna rağmen farklı pazarlarla bu kaybın telafi edilebileceğini söyledi.

Orakçıoğlu, kriz dönemlerinde en önemli unsurun nakit akışı olduğuna dikkat çekerek, şirketlerin panik yapmadan süreci doğru yönetmesi gerektiğini vurguladı.

YAPAY ZEKA VE YENİ NESİL ÜRETİM VİZYONU

Orakçıoğlu, Orka Holding’in yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini belirterek Giresun’da yapay zeka destekli yeni fabrikanın açılacağını açıkladı. Bu yatırımla kişiye özel üretim ile seri üretimin birleştirileceğini ifade eden Orakçıoğlu, bunun sektörde önemli bir yenilik olacağını dile getirdi.

Ayrıca yapay zekanın moda ve üretim süreçlerinde kritik bir rol üstlendiğini belirten Orakçıoğlu, geliştirilen “body scanner” teknolojisiyle müşterilere özel üretim yapılacağını söyledi. Bu yaklaşımın, geleceğin rekabet ortamında belirleyici olacağını vurguladı.