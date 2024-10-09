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Sucu Kamil filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sucu Kamil filmi ne zaman, nerede çekildi?

Sucu Kamil filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sucu Kamil filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Sucu Kamil filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Sucu Kamil konusu, özeti ve Sucu Kamil oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Sucu Kamil filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Sucu Kamil filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sucu Kamil filmini izleyecek olanların merak ettiği Sucu Kamil konusu nedir, Sucu Kamil oyuncuları kimler ve Sucu Kamil özeti gibi konuları inceliyoruz.

SUCU KAMİL FİLMİ KONUSU NEDİR?

? Kamil (Bülent Çolak), annesiyle yaşar ve mahallenin sucusunda çalışır. Mahalleli onu "Sucu Kamil" adıyla tanır. Kuaförde çalışan güzeller güzeli Merve'ye (Algı Eke) aşıktır ancak Merve bir türlü ona yüz vermez.

SUCU KAMİL FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Bülent Çolak - Kamil

• Ayşen Gruda

• Algı Eke

• Kerem Koba

• Öner Ateş

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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