Suat Akmeşe kimdir? AK Parti Diyarbakır- Çüngüş Belediye Başkan adayı Suat Akmeşe kaç yaşında, nereli?
Suat Akmeşe kimdir? AK Parti Diyarbakır- Çüngüş Belediye Başkan adayı Suat Akmeşe kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Diyarbakır- Çüngüş Belediye Başkan adayı Suat Akmeşe merak ediliyor. Suat Akmeşe'nin yaşı, nereli olduğu ve biyografik bilgileri araştırılıyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Diyarbakır- Çüngüş Belediye Başkan adayı Suat Akmeşe oldu. Peki, Suat Akmeşe kimdir? AK Parti Diyarbakır- Çüngüş Belediye Başkan adayı Suat Akmeşe kaç yaşında, nereli?
SUAT AKMEŞE KİMDİR?
Suat Akmeşe, AK Parti'nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Diyarbakır- Silvan Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmiştir.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.