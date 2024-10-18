Stranger Things 5. sezon ne zaman? Stranger Things yeni sezon ne zaman çıkacak, konusu ne?
Stranger Things 5. sezon konusu ne, ne zaman yayınlanacak? Stranger Things 5. sezon ne zaman? Stranger Things 5. sezon final mi? Stranger Things 5. sezonda kimler var? Netflix'de yayınlanan ve en çok izlenen diziler arasında yer alan Stranger Things 5. sezon yayın tarihi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Stranger Things 5. sezon'da kimler var, ne zaman yayınlanacak, konusu ne?
Stranger Things 5. sezon ne zaman? Stranger Things yeni sezon ne zaman çıkacak, konusu ne? Netflix'in popüler dizisi Stranger Things'in ilk dört sezonunu bitiren izleyiciler, 5. sezon ne zaman çıkacak sorusunun cevabını merak ediyor. Stranger Things severlerin merakla beklediği soruların cevabını sizler için haberimizde derledik. İşte Stranger Things ile ilgili merak edilenler…
STRANGER THINGS 5. SEZON NE ZAMAN?
Netflix'in popüler dizisi Stranger Things, merakla beklenen final sezonuyla geri dönüyor. Duffer Kardeşler'in yarattığı dizinin beşinci ve son sezonunun, 2025 yılının ilk aylarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.
Beşinci sezonun toplamda sekiz veya dokuz bölümden oluşacağı tahmin ediliyor. Ancak, yeni sezonun kesin yayın tarihi ve bölüm sayısı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dünyanın en çok izlenen dizilerinden biri olan Stranger Things için şu ana kadar herhangi bir fragman da yayınlanmış değil.
STRANGER THINGS 5. SEZON OYUNCULARI
Netflix'in popüler dizisi Stranger Things'in 5. sezonda yer alan oyuncuları:
- Milly Bobby Brown (Eleven)
- Winona Ryder (Joyce Byers)
- Noah Schnapp (Will Byers)
- David Harbour (Jim Hopper)
- Brett Gelman (Murray Bauman)
- Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair)
- Eduardo Franco (Argyle)
- Priah Ferguson (Erica Sinclair)
- Finn Wolfhard (Mike Wheeler)
- Jamie Campbell Bower (Vecna)
- Paul Reiser (Dr. Sam Owens)
- Gaten Matarazzo (Dustin Henderson)
- Natalia Dyer (Nancy Wheeler)
- Joe Keery (Steve Harrington)
- Charlie Heaton (Jonathan Byers)
- Sadie Sink (Max Mayfield)
- Maya Hawke (Robin Buckley)
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