Stranger Things 5. sezon ne zaman? Stranger Things yeni sezon ne zaman çıkacak, konusu ne? Netflix'in popüler dizisi Stranger Things'in ilk dört sezonunu bitiren izleyiciler, 5. sezon ne zaman çıkacak sorusunun cevabını merak ediyor. Stranger Things severlerin merakla beklediği soruların cevabını sizler için haberimizde derledik. İşte Stranger Things ile ilgili merak edilenler…

STRANGER THINGS 5. SEZON NE ZAMAN?

Netflix'in popüler dizisi Stranger Things, merakla beklenen final sezonuyla geri dönüyor. Duffer Kardeşler'in yarattığı dizinin beşinci ve son sezonunun, 2025 yılının ilk aylarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Beşinci sezonun toplamda sekiz veya dokuz bölümden oluşacağı tahmin ediliyor. Ancak, yeni sezonun kesin yayın tarihi ve bölüm sayısı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dünyanın en çok izlenen dizilerinden biri olan Stranger Things için şu ana kadar herhangi bir fragman da yayınlanmış değil.

STRANGER THINGS 5. SEZON OYUNCULARI

Netflix'in popüler dizisi Stranger Things'in 5. sezonda yer alan oyuncuları: