19 Aralık tarihinde, dijital oyun platformu Steam kullanıcıları, platforma erişimde ciddi sorunlar yaşadıklarını bildirdi. Steam'in ne zaman düzeleceği merak ediliyor. Oyunseverler, Steam ile ilgili son gelişmeleri araştırıyor. Sorunun neden kaynaklandığı ve ne zaman çözüleceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Peki, Steam çöktü mü? 19 Aralık Steam'e neden girilmiyor? Detaylar haberimizde...

STEAM ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları Steam şirketinde olası problemler var olduğuna işaret ediyor.

19 ARALIK STEAM'A NEDEN GİRİLMİYOR?

19 Aralık tarihinde, dijital oyun platformu Steam kullanıcıları, platforma erişimde ciddi sorunlar yaşadıklarını bildirdi. Kullanıcıların sosyal medya ve forumlar üzerinden yaptığı paylaşımlar, dünya genelinde pek çok kişinin Steam'e giriş yapamadığını ortaya koydu. Sorunun ne zaman başladığı ve ne şekilde çözüleceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

STEAM NEDİR?

Steam, video oyunları için bir dijital dağıtım platformudur ve 2003 yılında Valve Corporation tarafından kurulmuştur. Kullanıcılara, geniş bir oyun yelpazesine erişim sağlamakla birlikte, oyunların satın alınması, indirilmesi, güncellenmesi ve oynanması için bir merkez görevi görmektedir. Steam, sadece oyunlar değil, aynı zamanda yazılımlar ve diğer dijital içeriklerin de satışını yapmaktadır.