Sözleşmeli sağlıkçıya eş durumu tayini: AYM 3 yıl şartını iptal etmedi

22 Ekim 2026 tarihli ve 33408 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararına göre, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında sözleşmeli çalışan ve eşi başka bir kamu kurumunda yine sözleşmeli görev yapan sağlık personeli için getirilen üç yıllık tayin sınırlaması yürürlükte kalacak.

Mahkeme, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesinde yer alan "kadrolu statüde" ifadesinin iptali talebini 25 Haziran 2026'da oy çokluğuyla reddetti (E.2026/46, K.2026/145). Üç üye karara katılmadı.

Söz konusu maddeye göre 45/A kapsamında atanan sözleşmeli sağlık personeli üç yıl boyunca başka bir yere atanamıyor. Bu kuralın istisnası aile birliği mazereti: Bulunduğu ilde bir yılını dolduran personel, vizeli pozisyon bulunması halinde eşinin yanına atanabiliyor. Ancak bu imkân için eşin Bakanlıkta sözleşmeli ya da Bakanlıkta veya başka bir kamu kurumunda kadrolu olması gerekiyor. Eşi başka bir kurumda sözleşmeli çalışanlar ise üç yılı doldurmadan bu haktan yararlanamıyor.

Konu, bir naklen atama talebinin reddedilmesi üzerine açılan davaya bakan Hakkari 2. İdare Mahkemesi'nin başvurusuyla Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Yerel mahkeme, kuralın aile hayatına ölçüsüz biçimde müdahale ettiğini öne sürmüştü.

Anayasa Mahkemesi ise sağlık hizmetlerinin ertelenemeyen hizmetler olduğuna ve personelin belli bir süre aynı yerde çalışmasının hizmetin sürekliliği için gerekli olduğuna dikkat çekti. Kararda, sınırlamanın kesin bir yasak olmadığı, üç yılını tamamlayan personelin yer değişikliği isteyebileceği vurgulandı. Mahkeme, sözleşmeli personelin mali yılla sınırlı istihdam edilmesini de eşi kadrolu olanlarla arasındaki farkın gerekçesi olarak gösterdi.

Karşı oy kullanan üyeler Engin Yıldırım, Selahaddin Menteş ve Kenan Yaşar ise kuralın hizmet ihtiyacını değil eşin çalışma statüsünü esas aldığını, eş ister kadrolu ister sözleşmeli olsun ailenin aynı ölçüde ayrı kaldığını savundu.