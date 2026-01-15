Haberler

Sosyetik sitede milyonluk vurgun iddiası! Yönetici paralarla birlikte kaçtı

Sosyetik sitede milyonluk vurgun iddiası! Yönetici paralarla birlikte kaçtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da sosyete ve sanat dünyasından birçok tanınmış ismin yaşadığı site sakinlerinden yeşil alan düzenlemesi amacıyla toplanan 1 milyon doların site yöneticisi Ceyhun Baş tarafından alınarak kayıplara karıştığı iddia edildi. Baş hakkında yakalama kararı çıkarılırken site sakinleri paralarını geri almak istiyor.

  • İstanbul Ulus Savoy Sitesi yöneticisi Ceyhun Baş, site sakinlerinden yeşil alan düzenlemesi için toplanan yaklaşık 1 milyon doları alarak ortadan kayboldu.
  • Ceyhun Baş hakkında yakalama kararı çıkarıldı, ancak yaklaşık 15 gün geçmesine rağmen kendisine ulaşılamadı.
  • Site sakinleri, olayın ardından savcılığa başvurarak şikayetçi oldu.

İstanbul'un gözde semtlerinden Ulus'ta bulunan ve sosyete ile sanat dünyasından birçok tanınmış ismin yaşadığı Ulus Savoy Sitesi, vurgun iddiasıyla gündeme geldi. Site sakinlerinden yeşil alan düzenlemesi amacıyla toplandığı öne sürülen yaklaşık 1 milyon doların (Yaklaşık 43 milyon 200 bin TL) site yöneticisi tarafından alındığı ve yöneticinin daha sonra ortadan kaybolduğu iddia edildi.

301 dairenin bulunduğu sitede Osman-Zeynep Çarmıklı, Nuri-Dicle İpek Öztaşkın, Cem-Okşan Mirap ve Mustafa Sandal gibi isimlerin de ikamet ettiği öne sürülürken, olayın ardından site sakinlerinin savcılığa başvurarak şikayetçi olduğu belirtildi.

1 MİLYON DOLARLA KAYIPLARA KARIŞTI

İddiaya göre site yönetimi, siteye bitişik belediyeye ait bir arazinin yeşil alan olarak kullanılabilmesi için kiralanmasına karar verdi. Bu süreçte, site yöneticisi Ceyhun Baş'ın daire sakinlerinden kira ve düzenleme giderleri kapsamında yaklaşık 1 milyon dolar topladığı ileri sürüldü. Ancak söz konusu paranın belediyeye yatırılması gerekirken, yöneticinin hem bu tutarı hem de site hesabında biriken diğer paraları alarak kayıplara karıştığı iddia edildi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; durumun anlaşılması üzerine site sakinleri adli makamlara başvurdu. Ceyhun Baş hakkında yakalama kararı çıkarıldığı, aradan yaklaşık 15 gün geçmesine rağmen kendisine ulaşılamadığı öne sürüldü. Site sakinlerinin ise şüphelinin yakalanmasını ve paranın geri alınmasını beklediği ifade edildi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 18 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik

MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde

Günler sonra korkulan oluyor! Resmen alarm durumuna geçtiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maçta açılan pankart, Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'i küplere bindirdi

Hem açılan pankarta hem de onu öven spikere fena patladı
Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu

Törene Burcu'nun Sinem'e yaptığı hareket damga vurdu
Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

OnlyFans modelinden öyle bir talepte bulundu ki! Duyan şaştı kaldı
Baba, kızını ilk buluşmaya hazırladı

Ezber bozan hareket! Kızını ilk buluşmaya hazırladı
Maçta açılan pankart, Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'i küplere bindirdi

Hem açılan pankarta hem de onu öven spikere fena patladı
Genç futbolcu Galatasaray'ı karıştırdı

Genç futbolcu Galatasaray'ı karıştırdı
Hakan Çakır davasında adliye karıştı! Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar

Hakan Çakır davasında sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar