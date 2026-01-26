Haberler

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü: İzleyen herkes bakanlıkları etiketledi
Güncelleme:
Öğretmen olduğu iddia edilen bir kadının küçük bir çocukla dudak dudağa öpüştüğü görüntüleri paylaşması büyük tepki toplarken, sosyal medyada yetkililere müdahale çağrısı yapıldı.

  • TikTok'ta öğretmen olduğu iddia edilen bir kadının küçük bir çocukla dudak dudağa öpüştüğü görüntüler paylaşıldı.
  • Sosyal medya kullanıcıları Adalet Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı etiketleyerek duruma müdahale çağrısında bulundu.

Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan bir video kısa sürede gündem oldu. Öğretmen olduğu iddia edilen bir kadının, yaşı oldukça küçük bir çocukla dudak dudağa öpüştüğü anları kayda alarak paylaşması kamuoyunda infial yarattı.

SOSYAL MEDYADAN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı etiketleyerek duruma müdahale edilmesi çağrısında bulundu. Kullanıcılar, çocuğun korunması gerektiğini vurgulayarak "Gerekeni yapın" ifadeleriyle tepkilerini dile getirdi.

