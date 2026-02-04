Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' ve 'fuhuşa teşvik' suçlarından tutuklandı. Öte yandan Gezgin'in, gönderildiği cezaevinde 'erkek' koğuşuna yerleştirildiği iddia edildi.
- Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' ve 'bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya yer temin etmek' suçlarından tutuklandı.
- Mükremin Gezgin, Metris 2 No'lu Cezaevi'nde erkek koğuşuna gönderildiği iddia edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması devam ediyor.
TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında 'fuhuş' ve 'uyuşturucu' iddialarıyla Ankara'da gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Gezgin savcılıktaki ifade işlemleri sonrasında çıkarıldığı hakimlikçe 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' ve 'bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya yer temin etmek' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"ERKEK KOĞUŞUNA GÖNDERİLDİ" İDDİASI
Öte yandan Gezgin'in, Metris 2 No'lu Cezaevi'nde 'erkek' koğuşuna gönderildiği iddia edildi.