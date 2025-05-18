Son mamut ne zaman öldü? Mamutlar ne zaman yok oldu?

Son mamut ne zaman öldü sorusuna verilen bilimsel cevaplar, günümüzden yalnızca yaklaşık 4.000 yıl öncesini işaret ediyor. Bu da, o dönemde piramitlerin bile inşa edilmekte olduğu anlamına geliyor. Peki, son mamutlar hangi bölgede yaşadı ve neden yok oldular?

SON MAMUT NE ZAMAN ÖLDÜ?

MÖ 8000 yıl evvel mamutlar Avrupa'da ve Asya'da ortadan kaybolmuşlardır. Aynı dönemde Homo sapiens de (modern insanlar) güneyden beri bu bölgelere doğru yayılmışlardır. Sadece doğu Sibirya'nın Wrangel Adası'nda ufak mamut popülasyonları MÖ 1700'e kadar hayatta kalabilmişlerdir.

MAMUTLARIN NESLİ NEDEN TÜKENDİ?

Wrangel Adası'ndaki bu son mamutların nesli, büyük ihtimalle genetik bozulma, besin kıtlığı ve çevresel değişimler nedeniyle tükendi. Ayrıca izole bir popülasyon olmaları, genetik çeşitliliğin kaybına yol açarak soylarının devamını zorlaştırdı.