SON DAKİKA! Ukrayna Rusya'ya mı saldırdı? Ukrayna Rusya'ya neden saldırdı?

Ukrayna ordusunun, sınıra yaklaşık 115 kilometre uzaklıkta yer alan Rusya'nın Bryansk bölgesindeki cephaneliğini vurduğu bildirildi. Ukrayna'nın Rusya'ya neden saldırdığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Ukrayna'nın füze saldırısı sonrası Rusya'dan bir karşılık gelecek mi? sorusunun cevabı araştırılıyor. Rusya yaptığı açıklamada, '' Ukrayna uzun menzilli füzelerle saldırdı, 6 füzeden 5'ini düşürdük'' ifadelerini kullandı. Peki, Ukrayna Rusya'ya mı saldırdı? Ukrayna Rusya'ya neden saldırdı? Detaylar haberimizde...

UKRAYNA RUSYA'YA MI SALDIRDI?

Rusya yaptığı açıklamada, ''Ukrayna uzun menzilli füzelerle saldırdı, 6 füzeden 5'ini düşürdük'' ifadelerini kullandı.