SON DAKİKA! Ukrayna Rusya'ya mı saldırdı? Ukrayna Rusya'ya neden saldırdı?
Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Bryansk bölgesindeki bir cephaneliği hedef aldığı ve bu saldırıda uzun menzilli füzeler kullandığı bildirildi. Ukrayna'nın bu hamlesi, savaşın tırmanışa geçtiği bir dönemde uluslararası gündeme oturdu. Rusya Savunma Bakanlığı, saldırıda kullanılan altı füzeden beşinin hava savunma sistemleriyle imha edildiğini açıkladı.
Ukrayna ordusunun, sınıra yaklaşık 115 kilometre uzaklıkta yer alan Rusya'nın Bryansk bölgesindeki cephaneliğini vurduğu bildirildi. Ukrayna'nın Rusya'ya neden saldırdığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Ukrayna'nın füze saldırısı sonrası Rusya'dan bir karşılık gelecek mi? sorusunun cevabı araştırılıyor. Rusya yaptığı açıklamada, '' Ukrayna uzun menzilli füzelerle saldırdı, 6 füzeden 5'ini düşürdük'' ifadelerini kullandı. Peki, Ukrayna Rusya'ya mı saldırdı? Ukrayna Rusya'ya neden saldırdı? Detaylar haberimizde...
UKRAYNA RUSYA'YA MI SALDIRDI?
Rusya yaptığı açıklamada, ''Ukrayna uzun menzilli füzelerle saldırdı, 6 füzeden 5'ini düşürdük'' ifadelerini kullandı.