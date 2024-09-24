SON DAKİKA! Helikopterler neden uçuyor (İstanbul Ümraniye)?

Ümraniye semalarında bir saattir sürekli alçak uçuş yapan helikopter sosyal medyada gündem oldu. Peki, Helikopterler neden uçuyor? SON DAKİKA!

İSTANBUL'DA HELİKOPTERLER NEDEN UÇUYOR?

İstanbul Ümraniye'de alçak uçuş yapan helikopter sosyal medyada gündem oldu.

Ümraniye semalarında bir saattir sürekli alçak uçuş yapan helikopter sosyal medyada gündem oldu. Uuş hareketleri ile ilgili henüz açıklama gelmedi.

Güncel bilgiler paylaşıldığında sayfamızda yayınlanılacaktır. Sayfamızı takip edebilirsiniz.