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SON DAKİKA: Gebze Belediyesi'nde neler oluyor? Sokak hayvanları öldürüldü mü? #GebzedeKatliamVar

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Gebze Belediyesi'nde son dönemde yaşananlar büyük bir tartışma başlattı. Sokak hayvanlarının öldürüldüğüne dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili resmi bir açıklama bekleniyor.

Gebze Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'nde yaşanan skandal gündeme bomba gibi düştü. X platformunda da geniş yankı bulan olayda '#GebzedeKatliamVar' hashtagi açıldı. Gebze Belediyesi'nin sokak hayvanlarına neden zarar verdiği bilinmiyor. Konu ile ilgili belediyeden resmi bir açıklama bekleniyor. Peki, Gebze Belediyesi'nde neler oluyor? Sokak hayvanları öldürüldü mü? Detaylar haberimizde...

GEBZE BELEDİYESİ'NDE NELER OLUYOR?

Gebze Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'nde kedi ve köpekler, iddiaya göre öldürüldükten sonra poşetlere konularak çöp konteynerine atıldı. Bu korkunç manzarayı kayıt altına alan vatandaşlar, çöp konteynerinden çıkardıkları hayvanları kurtarmaya çalışırken büyük bir üzüntü yaşadı. Görüntüler hızla yayılırken, sosyal medyada ve yerel halk arasında tepkiler çığ gibi büyüdü.

SON DAKİKA: Gebze Belediyesi'nde neler oluyor? Sokak hayvanları öldürüldü mü? #GebzedeKatliamVar

GEBZE BELEDİYESİ'NDE NELER OLDU?

Gebze Belediyesi'ne yönelik bu iddialar, hayvan hakları konusunda geniş çaplı bir tartışma başlattı. Sokak hayvanlarının korunması ve rehabilitasyonu için kurulan merkezde yaşanan bu üzücü olay, toplumda büyük bir infiale sebep oldu. Belediye yetkililerinin olaya nasıl bir yanıt vereceği ve iddialarla ilgili soruşturmanın nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.

SON DAKİKA: Gebze Belediyesi'nde neler oluyor? Sokak hayvanları öldürüldü mü? #GebzedeKatliamVar
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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