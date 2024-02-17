SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU? Depremin büyüklüğü kaç?
Son dakika haberine göre, Malatya'da bir deprem meydana geldi. Depremle ilgili detaylar ve olası hasar durumu hakkında bilgiler bekleniyor. Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Darende ilçesi olan deprem Malatya'nın yanı sıra çevre illerden de hissedildi.
Malatya'da merkez üssü Darende ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
DEPREM Mİ OLDU? MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?
Malatya'nın Darende ilçesinde saat 21.57'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 11,94 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.