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Son Akşam Yemeği filmi ne zaman, nerede çekildi?

Son Akşam Yemeği filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Son Akşam Yemeği filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Son Akşam Yemeği konusu, özeti ve Son Akşam Yemeği oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Son Akşam Yemeği filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Son Akşam Yemeği filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Son Akşam Yemeği filmini izleyecek olanların merak ettiği Son Akşam Yemeği konusu nedir, Son Akşam Yemeği oyuncuları kimler ve Son Akşam Yemeği özeti gibi konuları inceliyoruz.

SON AKŞAM YEMEĞİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde vizyona giren Son Akşam Yemeği, cumhuriyetin ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü'nde verilen akşam yemeğini konu ediniyor.

Son Akşam Yemeği filmi ne zaman, nerede çekildi?

28 Ekim 1923'te Çankaya Köşkü'nde, ülkenin kaderini değiştirecek kararlara imza atılmak üzeredir. Akşam verilecek yemek için mutfakta hummalı hazırlık devam ederken, köşkün yaşlı yamağı Ahir'e köyden bir ziyaretçi gelir. Çankaya Köşkü'nün üst katında yeni bir yönetim şekline geçiş tartışılıyordur ve ertesi gün cumhuriyet ilan edilecektir. Köşkün mutfağında ise aşçıdan yamağa tüm çalışanlar hüzün ve mutluluk dolu bu yirmi dört saate şahitlik edecektir.

Son Akşam Yemeği filmi ne zaman, nerede çekildi?

SON AKŞAM YEMEĞİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

YÖNETMEN : LEVENT ONAN

OYUNCULAR : ENGİN ŞENKAN, ONUR TUNA, AZRA AKSU, PELİN AKİL, NECİP MEMİLİ

YAPIM : CINEGENNA PICTURES

ÇEKİMLER

Son Akşam Yemeği, Levent Onan tarafından yönetilen, 27 Ekim 2023'te Türkiye, Azerbaycan ve Avrupa'da vizyona giren Türk tarihî dönem dramasıdır.

Film için Çankaya Köşkü adeta yeniden inşa edildi. Çekimlerinin çoğu Ciner Stüdyoları'nda kurulmuş dekor sette gerçekleştirilen Son Akşam Yemeği için Çankaya Köşkü ve Ankara Garı gibi mekanlar üzerinde incelemeler yapıldı, arşivlerden orijinal fotoğraflar incelenerek, aslına uygun bir dekor inşa edildi

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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