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Sokak röportajından tutuklanan kadın ne dedi, neden tutuklandı, adı ne?

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İzmir'de sosyal medyada yaptığı bir röportajda "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" iddiasıyla gözaltına alınan kadın şüpheli tutuklandı. Sokak röportajından tutuklanan kadın ne dedi, neden tutuklandı?

İzmir'de bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesiyle ilgili, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "Bu yaptığı darbe" deyip, "Bunun da kesilmesini hiçbir şekilde istemiyorum. Bütün özgürlük haklarınızı tek bir kişiye teslim ettiğiniz ve Allah'tan da üstün tutup ona taptığınız için hepiniz geri zekalısınız." sözleriyle vatandaşlara hakaret eden kadın gözaltına alındı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sokak röportajından tutuklanan kadın ne dedi?

SOKAK RÖPORTAJINDAN TUTUKLANAN KADIN NE DEDİ?

İzmir'de bir sokak röportajında D.K. isimli kadın şahıs, Instagram'a erişim engeli getirilmesiyle ilgili skandal ifadeler kullandı. "21. yüzyılın göbeğinde, koskoca bir Türkiye Cumhuriyeti'ni tek adama verirsek o da babasının çiftliği, ahırı gibi kullanır. Elin Arap'ı öldü diye ben neden yas tutuyorum. Beni ilgilendirmez. Bu yaptığı darbe. Instagram'ın kapatılması darbe, hayvan katliamıyla ilgili yasa çıkarılması darbe. Kimse kalkıp da kafasına göre Instagram'ı kapatamaz." diyen kadın vatandaşlara da hakaret etti.

"HEPİNİZ GERİ ZEKALISINIZ"

D.K., "Hiçbir şekilde kesilmesini de istemiyorum. Geri zekalısınız. Bütün özgürlük haklarınızı tek bir kişiye teslim ettiğiniz ve Allah'tan da üstün tutup ona taptığınız, sosyal medyanın kapatılmasını, hayvanların katledilmesini desteklediğiniz için hepiniz birer geri zekalılarsınız. Bunun da kesilmesini hiçbir şekilde istemiyorum." ifadelerini kullandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen D.K, çıkarıldığı hakimlikçe "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı

Osman Demir
Osman Demir
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