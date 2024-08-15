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Sokak röportajında tutuklanan Dilruba kimdir? Dilruba serbest bırakılacak mı?

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Sokak röportajları esnasında tutuklanan Dilruba'nın durumu merak konusu oldu. Kim olduğu ve tutukluluk durumunun ne olacağı hakkında bilgi arayışı devam ediyor. Dilruba'nın serbest bırakılıp bırakılmayacağı henüz netlik kazanmadı.

İzmir'de Instagram'ın kapatılmasıyla ilgili yapılan sokak röportajında AK Parti hükümetine yönelik ağır ifadeler kullanan Dilruba isimli şahıs, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamalarıyla gözaltına alınmış ve çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Dilruba'nın kim olduğu ve serbest bırakılıp bırakılmayacağı merak ediliyor. Peki, Sokak röportajında tutuklanan Dilruba kimdir? Dilruba serbest bırakılacak mı?

DİLRUBA SERBEST BIRAKILACAK MI?

Sokak röportajındaki sözleri sonrası tutuklanan Dilruba'nın serbest bırakılıp bırakılmayacağı netleşmedi.

TUTUKLANAN GENÇ KADIN NE DEMİŞTİ?

Dilruba Y. Instagram'ın erişime engellenmesiyle ilgili şunları söylemişti: "Parlamenter sistemden çıkıp, koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni tek adama verirsek o da böyle babasının ahırı gibi kullanır. Elin Arap'ı öldü diye ben neden yas tutayım, beni ilgilendirmez. Çat diye 'kapattım oldu' olmaz. Bir gece yasa çıkartıyor, hayvanlar ölsün istiyor, Allah'ın adıyla hayvanları katletmeye yönelik yasa çıkartıyor. Bir gece oluyor İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıyor. Bir gece Instagram'ı kapatıyor. Bu yaptığı darbe. Sosyal medyayı kapatması, darbe. Hayvan katliamıyla yasa çıkarması, darbe.

Destekleyenlere de şunu söylemek istiyorum: geri zekâlısınız. Bütün özgürlük haklarınızı tek bir kişiye teslim ettiğiniz için, Allah'tan da üstün tutup ona taptığınız için, sosyal medyanın kapatılmasını desteklediğiniz için, hayvanların katledilmesini desteklediğiniz için hepiniz beyni emcüklenmiş birer geri zekâlılarsınız. Bu söylediklerimin hiçbir şekilde kesilmesini de istemiyorum."

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Yılmaz Tunç 3-sayfa Hukuk 3.Sayfa Gündem Yaşam Haberler

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