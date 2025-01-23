Üye Girişi
Haberler
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bolu'daki yangınla ilgili 12 gözaltı var

Yangın faciası soruşturmasında gözaltı sayısı arttı
Bu detay ilk kez ortaya çıktı! Yanan otelin yangın merdivenleriyle kahreden gerçek

Yanan otelin yangın merdivenleriyle kahreden gerçek
78 kişiye mezar olan otelin müşterilere gönderdiği mesaj 'pes' dedirtti

78 kişiye mezar olan otelden 'pes' dedirten mesaj! İşte o ifadeler
Tatile gittiği otel mezarı oldu! 17 yaşındaki Özüm'ün oteldeki son görüntüsü yürekleri sızlattı

17 yaşındaki Özüm'ün oteldeki son görüntüsü yürekleri sızlattı

Siyah Kalp neden yok? Siyah Kalp bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Siyah Kalp neden yok? Siyah Kalp bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1 günlük milli yas ilan edilen felaket sonrası dizilerin ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Yangın sonrası televizyon dizileri iki gün boyunca tekrar bölümleri ile ekranlara geldi. Siyah Kalp neden yok? Siyah Kalp bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında 78 kişi hayatını kaybetti. Siyah Kalp dizisinin stil danışmanı Feray Kanpolat da yangında kızıyla birlikte hayatını kaybetmişti. Siyah Kalp ekibinden yeni bölüm açıklaması geldi.Siyah Kalp bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?Siyah Kalp neden yok?

SİYAH KALP NEDEN YOK?

1 günlük milli yas ilan edilen felaket sonrası dizilerin ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Yangın sonrası televizyon dizileri iki gün boyunca tekrar bölümleri ile ekranlara geldi.

Perşembe günü Show TV'de ekrana gelen Siyah Kalp dizisinin de bu akşam yayımlanmayacağı açıklandı. Yapım ekibinin sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın felaketi nedeniyle bu akşam Siyah Kalp'in yeni bölümü yayınlanmayacaktır. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Siyah Kalp neden yok? Siyah Kalp bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

SİYAH KALP 17. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sevilay ve Melek'in durumu bir kez daha Nuh ile Cihan'ı karşı karşıya getirir. Hikmet ve Esat'ın planı Sevilay ve Melek'i uçurumun kenarına sürükler. Hikmet son anda Sevilay'ın da arabada olduğunu fark edince onları kurtarmaya çalışır. Sevilay ve Melek'in durumu bir kez daha Nuh ile Cihan'ı karşı karşıya getirir. Yaptıklarından dolayı pişman olan Cihan durumu düzeltmeye çalışsa da artık kendi ailesi dahil herkes ona karşı gelmektedir. Tahsin'in duygularını duyduktan sonra yeni bir sayfa açan Sumru, Gürcan'ın karısının dükkanı satacağını öğrenir. Her şeyin düzeleceğini düşündüğü an yaşanan bu gelişmeler Sumru'nun karşısına yeni zorluklar çıkaracaktır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

AK Parti rozetini taktı ama geçmişte söyledikleri peşini bırakmıyor
img

Real Madrid'den futbol tarihinde bir ilk
img

Çoğunun soyadı aynı! Faciada ölen 78 kişinin isimleri belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meral Akşener'in danışmanından, 'Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı' iddialarına yanıt

Meral Akşener, 'Cumhurbaşkanı yardımcısı' olacak mı?
VAR müdahale etmedi: Herkes Fenerbahçe'nin kırmızı kart beklediği bu pozisyonu konuşuyor

Herkes bu pozisyonu konuşuyor
Damadın geline yaptığını görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim

Geline yapılanları görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim
Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

İlişkileri var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Trafikte bunu yapanların ehliyetlerine el konulacak

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetlerine direkt el konulacak
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.