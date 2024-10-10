Siyah Kalp bu akşam var mı? 10 Ekim Siyah Kalp 5. bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!

Show TV'nin bu akşamki yayın akışında Siyah Kalp dizisinin yeni bölümü izleyicilerle buluşacak. Yeni bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra dizi, izleyicilerin merakını iyice artırdı. Siyah Kalp'in 5. bölümü için geri sayım başladı. Siyah Kalp bu akşam var mı? 10 Ekim Siyah Kalp 5. bölümü yayınlanacak mı? Detaylar haberimizdedir…

SİYAH KALP BU AKŞAM VAR MI?

Show Tv ekranlarında yayınlanan Siyah Kalp dizisi her Perşembe saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor.

SİYAH KALP DİZİSİNDE SON BÖLÜM NELER OLDU?

İkizlerle ilgili sırrın yüküyle yalnız başa çıkamayan Sumru, sonunda annesine gerçekleri anlatır. Nihayet, duydukları karşısında neye uğradığını şaşırır. Nuh ve Melek'in Sumru'ya verdiği süre dolmak üzeredir. Melek, Nuh'a göre daha temkinli olsa da Nuh oldukça kararlıdır. Sonuçları ne olursa olsun yolundan dönmek istemez. Melek'e karşı duyguları gittikçe yoğunlaşan Cihan, kendini iyice çıkmazda bulur. Bir tarafta düştüğü durumdan çıkış yolu ararken diğer tarafta da kendini Melek'e anlatmanın yollarını arar. Harika'nın sürprizi herkeste şok etkisi yaratır. Harika'nın hamlesi Sevilay'ı yeni adımlar atmaya sürükler. Kına gecesi Şansalanlar ve onların hayatlarına giren insanlar için bir patlama noktasıdır. Bu patlama yaşanacak daha büyük olayların fitilini ateşleyecektir.

10 EKİM SHOW TV YAYIN AKIŞI