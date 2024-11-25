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Sivas'ta okullar tatil mi 26 Kasım? Sivas'ta okullar tatil edildi mi?

Sivas'ta okullar tatil mi 26 Kasım? Sivas'ta okullar tatil edildi mi?
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Sivas'ta okullar tatil mi 26 Kasım? 26 Kasım tarihinde Sivas'ta okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Sivas'ta eğitim-öğretim durumu hakkında son bilgiler araştırılıyor. Okulların tatil edilip edilmediği aratılıyor. Peki, Sivas'ta okullar tatil mi 26 Kasım? Sivas'ta okullar tatil edildi mi? İşte detaylar!

Okulların tatil edilip edilmediğiyle ilgili resmi bir duyurunun kısa sürede yapılması bekleniyor. Vatandaşlar, " Sivas'ta okullar tatil mi?", "26 Kasım'da Sivas'ta eğitime ara verilecek mi?" gibi sorulara yanıt arayarak, günlük planlarını buna göre ayarlamaya çalışıyor. Sivas'ta öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmadığını öğrenebilmek için Valilik veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Sivas'ta okullar tatil mi 26 Kasım? Sivas'ta okullar tatil edildi mi? Detaylar haberimizde...

SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ 26 KASIM?

26 Kasım Salı günü için Sivas Valiliği ve Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 906 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 906 köy yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Ulaşım sağlanamayan köy yollarında ekiplerin çalışmaları sürüyor. Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere ise öncelik veriliyor

Sivas'ta okullar tatil mi 26 Kasım? Sivas'ta okullar tatil edildi mi?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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