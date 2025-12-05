Haberler

Şişli'de tepki çeken heykeli yapan ve sergileyenler gözaltına alındı

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde sergilenen ve sosyal medyada büyük tepki çeken bir heykelin yaratıcıları halkı kin ve düşmanlığa sevk ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda heykeli yapan ve sergileyen kişilerin M.K. (45) ve A.E.I. (34) olduğu belirlendi. Şüphelilerin yakalanarak gözaltına alındığı ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

Şişli'deki İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde sergilenen bir heykelin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine heykeli yapan ve sergileyenler halkı kin ve düşmanlığa sevk ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Olayla ilgili yakalanan kişiler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
