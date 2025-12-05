Şişli'de tepki çeken heykeli yapan ve sergileyenler gözaltına alındı
İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde sergilenen ve sosyal medyada büyük tepki çeken bir heykelin yaratıcıları halkı kin ve düşmanlığa sevk ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda heykeli yapan ve sergileyen kişilerin M.K. (45) ve A.E.I. (34) olduğu belirlendi. Şüphelilerin yakalanarak gözaltına alındığı ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.
İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen sanat fuarındaki heykel sosyal medyada paylaşılmış ve tepki çekmişti. Ekipler, bunun üzerine harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, sosyal medyada da paylaşılan içerikte yer alan heykeli yapan ve sergileyen kişilerin M.K. (45) ile A.E.I. (34) olduğu belirlendi. Şüpheliler ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili yakalanan kişiler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.