Şırnak'ta çığ düşme anı kameraya yansıdı
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı, çığa neden oldu. Dağdan düşen kar kütlelerinin düşme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Şırnak'ta yoğun kar yağışı sonrası oluşan çığ paniğe neden oldu.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Aşağıdere köyünde aşırı kar yağışı sonrası dağdan düşen kar kütleleri çığa neden oldu. Kısa süreliğine paniğe neden olan çığ, bir süre sonra etkisini yitirdi. Yüksek rakımlı dağ yamacından düşen kar kütleleri cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gamze Eğri - Yaşam