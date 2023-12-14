Sırbistan Avrupa ülkesi mi? Sırbistan hangi dili konuşuyor?

Sırbistan, Orta Avrupa'nın göz alıcı güzelliklere sahip ve tarihî zenginlikleriyle ünlü bir ülkedir. Sırbistan'ın coğrafi konumu, vize politikası ve nüfusu hakkında merak edilen detaylar haberimizde...

Sırbistan, Orta Avrupa'nın kalbinde tarihî zenginlikleri, lezzetli mutfağı ve sıcakkanlı insanlarıyla dikkat çekiyor. Sırbistan'ın coğrafi konumu, bu ülkeyi keşfetmek isteyen gezginler için bir cazibe merkezi haline getirirken, vize muafiyeti politikası da seyahat planlarını kolaylaştırıyor. Sırbistan, her geçen gün daha fazla turisti kendine çekerek Orta Avrupa'nın öne çıkan destinasyonlarından biri olmaya devam ediyor.

SIRBİSTAN COĞRAFİ KONUMU

Sırbistan, Güneydoğu Avrupa'da yer alır. Kuzeyde Macaristan, batıda Hırvatistan ve Bosna-Hersek, güneyde Karadağ ve Kosova, doğuda ise Bulgaristan ile komşudur. Balkan Yarımadası üzerinde konumlanan Sırbistan, Orta Avrupa'nın bir parçasıdır.

SIRBİSTAN NÜFUSU NE KADAR?

Sırbistan'ın nüfusu yaklaşık olarak 7 milyon kişidir. Bu, ülkenin kültürel çeşitliliğini ve zengin tarihini yansıtan bir nüfus büyüklüğüdür.

SIRBİSTAN PARA BİRİMİ NEDİR?

Sırbistan'ın resmi para birimi Sırp Dinarı'dır (RSD). Dinar, Sırbistan'da yaygın olarak kullanılan ve ülkenin ekonomik faaliyetlerinin temelini oluşturan bir para birimidir.

SIRBİSTAN AVRUPA ÜLKESİ Mİ?

Sırbistan, Orta ve Güneydoğu Avrupa'da yer alır. Batısında Hırvatistan, Bosna-Hersek, Karadağ ve Kosova, kuzeybatısında Macaristan, kuzeyinde ve doğusunda Romanya, güneyinde ise Kuzey Makedonya ve Bulgaristan ile komşudur.