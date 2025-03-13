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Şinasi Yurtsever neden öldü?

Şinasi Yurtsever neden öldü?
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Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu. Oyuncu Şinası Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Şinasi Yurtsever neden öldü?

Zafer Algöz, Kardeş Payı, İşler Güçler, Yabancı Damat, Düğün Dernek, Çalgı Çengi ve İlk Buluşma gibi projelerle tanıdığımız ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever'in vefat ettiğini duyurdu. Şinasi Yurtsever neden öldü?

ŞİNASİ YURTSEVER NEDEN ÖLDÜ?

Oyuncu ZaferAlgöz meslektaşı ŞinasiYurtsever'in vefat ettiğini duyurdu Zafer Algöz 51 yaşındaki oyuncunun vefatı için 'Yine ailemizden birini yitirdik…Çok üzgünüm…Başımız sağolsun..Allah rahmet eylesin.." ifadelerini kullandı.

Şinasi Yurtsever, Kardeş Payı, Düğün Dernek, Çalgı Çengi, Hokkabaz, Avrupa Yakası gibi ünlü yapımlarda rol almıştı.

Oyuncu Emre Karayel de vefat sonrası yaptığı paylaşımda, "Şinasi Yurtsever meslektaşımın vefatını öğrendim şimdi. Gerçekten çok üzüldüm. Çok erken. Allah gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Yakınları ve sevenlerine sabırlar dilerim." ifadelerini kullandı.

Düğün Dernek, Çalgı Çengi ve İşler Güçler gibi ünlü projelerde yer alan Şinasi Yurtsever (51), hayatını kaybetti. Yurtsever, bir süredir mide kanseriyle mücadele ediyordu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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