Sinan Ateş davasında ne oluyor? Sinan Ateş davasının 3. gününde neler oluyor?

Ankara'da 30 Aralık 2022'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davanın üçüncü celsesi başladı. Peki, Sinan Ateş davasında ne oluyor? Sinan Ateş davasının 3. gününde neler oluyor?

SİNAN ATEŞ DAVASINDA NE OLUYOR?

Duruşmanın ilk gününde duruşma salonunda "Bay Kemal nerede" diye bağıran sanık Çep, CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir açıklamada "Buradayım be buradayım. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım" sözlerini ima eder şekilde "Buradayım" diye seslendi.

SİNAN ATEŞ DAVASININ 3. GÜNÜNDE NELER OLUYOR?

Mahkeme Başkanı duruşmada sorun çıkartan kişilerin bir daha salona alınmayacağını belirtti. Mahkeme Başkanı ayrıca siyasi parti temsilcilerinin bir daha Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır gibi salonda duruşmaya müdahale etmesi halinde "davaya siyasi müdahale" olacağı gerekçesiyle salona alınmayacaklarını kaydetti.

Bugünkü duruşmada Sinan Ateş'e yönelik "toplu halde, iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçuna yardım etmekten yargılanan tutuklu sanık Umut Ersoy ve sanık avukatları dinlenecek.