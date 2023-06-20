Sina Özer kimdir? Sina Özer hangi dizilerde oynadı? Sina Özer kaç yaşında, nereli?

Sina Özer kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Sina Özer kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Sina Özer kimdir? Sina Özer hangi dizilerde oynadı? Sina Özer kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...