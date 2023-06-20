Sina Özer kimdir? Sina Özer hangi dizilerde oynadı? Sina Özer kaç yaşında, nereli?
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Sina Özer kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Sina Özer kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Sina Özer kimdir? Sina Özer hangi dizilerde oynadı? Sina Özer kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
Sina Özer sosyal medya platformuna yüklediği videolarla geniş kitlelerce tanınmıştır. Vermem Seni Ellere dizisiyle adından söz ettiren Sina Özer kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Sina Özer kimdir? Sina Özer hangi dizilerde oynadı? Sina Özer kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizdedir…
SİNA ÖZER KİMDİR?
Sina Özer, 24 Ağustos 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Oyunculuk eğitimi alan Özer, Gurbette Aşk dizisiyle oyunculuk hayatına adım atmıştır. İlk sinema deneyimini 4N1K filmindeki Gökhan karakteriyle yaşamıştır. Sina Özer şimdilerde Vermem Seni Ellere'de Kıvanç karakterine hayat vermektedir.