Ekranların sevilen dizisi "Kızılcık Şerbeti" oyuncularının dizi aşkı gerçek olmuştu. Ancak Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu'nun bu ilişkisi kısa sürmüştü. Ünlü çift geçtiğimiz akşam konserde görüntülendiler. Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör sevgili mi? Detaylar haberimizdedir…

SILA TÜRKOĞLU VE DOĞUKAN GÜNGÖR SEVGİLİ Mİ?

Dizi'nin dikkat çeken oyuncularından biri olan Feyza Civelek geçtiğimiz hafta katıldığı bir programda Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün dizi ekibiyle katıldıkları Cannes Film Festivali'nde barıştığını söylemişti.

Kısa süreli ayrılığın ardından bir araya gelen çift Mert Demir konserinde görüntülendi. Çiftin görüntüleri sevenlerini heyecanlandırdı sosyal medyada "Aşk yeniden mi?" yorumları yapıldı.