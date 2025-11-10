Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılacağı iddiaları, izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı. Dizide Doğa karakteriyle gönüllere taht kuran başarılı oyuncunun projeden ayrılacağı konuşuluyor. Yapımcı Faruk Turgut'un açıklamaları ise bu söylentileri doğrular nitelikte. Peki, Sıla Türkoğlu hangi diziye geçti? Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti'nden ne zaman ayrılıyor? Tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

SILA TÜRKOĞLU KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN AYRILIYOR MU?

Kızılcık Şerbeti dizisinden gelen sürpriz haber, izleyicileri şaşırttı. Dizinin başrolünde yer alan Sıla Türkoğlu'nun projeye veda edeceği öğrenildi. Yapımcı Faruk Turgut'un açıklamalarına göre Türkoğlu, 113. bölüm itibarıyla diziden ayrılacak. Dizide Doğa karakteriyle büyük beğeni toplayan oyuncunun vedası, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

DOĞA DİZİDEN NEDEN ÇIKIYOR?

Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrılık kararı, tamamen kendi tercihiyle şekillendi. Başarılı oyuncu, kariyerinde yeni adımlar atmak ve farklı projelerde yer almak istediğini belirtti. Yapım ekibiyle uyum içinde yürütülen bu süreçte Türkoğlu, izleyicilere ve ekibe teşekkür ederken, yapımcı Faruk Turgut da onun başarılarını övgüyle dile getirdi. Turgut, Türkoğlu'nun gelecekte çok daha büyük projelerde yer alacağına inandığını ifade etti.

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

18 Nisan 1999'da İzmir Bornova'da dünyaya gelen Sıla Türkoğlu, kısa sürede Türk televizyon dünyasının en tanınan genç oyuncularından biri haline geldi. Koç burcu olan Türkoğlu, enerjik ve kararlı yapısıyla dikkat çekiyor. 2018'de "Ağlama Anne" dizisiyle oyunculuğa adım atan Türkoğlu, ardından "Yemin" ve "Emanet" projelerinde performansıyla öne çıktı.

"Kızılcık Şerbeti" dizisindeki Doğa karakteri ise kariyerinde bir dönüm noktası oldu. 2023 Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yıldızı Parlayanlar" arasında yer alarak başarısını taçlandıran oyuncu, yeni dönemde hangi projede yer alacağıyla şimdiden merak konusu.