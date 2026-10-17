Sigorta uzmanı Mithat Bekan'dan sel mağdurlarına kritik uyarı: Her sigorta hasarı karşılamıyor!

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İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışların ardından çok sayıda ev, iş yeri ve araçta maddi hasar meydana geldi. Sel mağdurlarının zararlarının nasıl karşılanacağı tartışılırken sigorta uzmanı Mithat Bekan, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı.

"TRAFİK SİGORTASI SEL HASARINI KARŞILAMAZ"

Sel nedeniyle zarar gören araç sahiplerini uyaran Bekan, zorunlu trafik sigortasının araç sahibinin kendi aracında oluşan hasarları karşılamadığını söyledi. Araçların sel zararlarının karşılanabilmesi için kasko poliçesinde sel ve su baskını teminatının bulunması gerektiğini belirten Bekan, bazı poliçelerde bu teminatın hiç yer almadığını, bazılarında ise düşük limitlerle sunulduğunu ifade etti.

Bekan, vatandaşların yalnızca sigortalarının bulunmasına güvenmemesi, poliçelerindeki teminatları ve limitleri dikkatle incelemesi gerektiğini vurguladı.

"DASK SEL ZARARINI ÖDEMİYOR"

Konut sigortalarına ilişkin de önemli açıklamalarda bulunan Bekan, DASK'ın sel ve su baskınından kaynaklanan zararları karşılamadığını söyledi.

Ev sahiplerinin bina hasarları, kiracıların ise eşya zararları için uygun konut sigortasına ihtiyaç duyduğunu belirten Bekan, her iki durumda da sel ve su baskını teminatının poliçede bulunması gerektiğini anlattı.

SİGORTASI OLMAYANLAR TAZMİNAT ALABİLİR Mİ?

Sigortası bulunmayan vatandaşların başvurabileceği hukuki yollara da değinen Bekan, selin altyapı eksikliği, tıkanan mazgallar veya kamu kurumlarının ihmali nedeniyle meydana geldiğinin ispatlanması durumunda ilgili kurumlara karşı tazminat talebinde bulunulabileceğini söyledi.

Bekan, bu süreçte zararla kurumun sorumluluğu arasındaki neden-sonuç ilişkisinin belgelerle ortaya konulması gerektiğini belirtti.

SEL MAĞDURLARINA HAYATİ UYARI: HASARLI EŞYALARI ATMAYIN

Hasar tespit sürecinde vatandaşların dikkat etmesi gerekenleri de sıralayan Bekan, zarar gören ev ve araçların fotoğraf ve videolarının çekilmesini, hasarlı eşyaların ise sigorta incelemesi tamamlanmadan atılmamasını tavsiye etti.

Belediye ve itfaiye gibi kurumlardan alınabilecek hasar tespit raporlarının da sigorta başvurularında önemli olduğunu ifade etti.

"UCUZ SİGORTA HER ZAMAN DOĞRU SİGORTA DEĞİLDİR"

İklim değişikliğiyle birlikte ani ve şiddetli yağışların ciddi kayıplara neden olabildiğini belirten Bekan, vatandaşlara sigorta poliçelerini yalnızca fiyatlarına göre seçmemeleri çağrısında bulundu.

Bekan, "Ucuz sigorta poliçesi doğru poliçe olmayabilir her zaman" diyerek doğru teminatların ve ödeme gücü yüksek sigorta şirketlerinin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Sigorta bilincinin artırılması gerektiğini belirten Bekan, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekti.