Üye Girişi
Haberler

Shrek 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Shrek 2 filmi ne zaman, nerede çekildi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Shrek 2 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Shrek 2 konusu, özeti ve Shrek 2 oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Shrek 2 filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Shrek 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Shrek 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Shrek 2 konusu nedir, Shrek 2 oyuncuları kimler ve Shrek 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

SHREK 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yönetmen: Andrew Adamson, Kelly Asbury, Conrad Vernon

Senaryo: J. David Stem, Joe Stillman

Türü: Macera, Animasyon, Komedi, Aile

İlk filmden sonra yaşananlara odaklanan Şrek 2, kahramanımız Şrek ve Prenses Fiona'nın balayından dönüşüyle başlar. İlk filmde Şrek türlü kötülüklere karşı olağanca gücüyle ve takdir edilesi bir cesaretle savaşmış, sonunda da başarılı olmuştu. En önemlisi ise güzeller güzeli prenses Fiona'nın kalbini kazanıp iç güzelliğinin önemli olduğunu fark etmişti. Mutlu bir yuva kuran ikili, Fiona'nın anne ve babasından bir yemek daveti aldıklarında büyük bir maceraya atılır. Şrek'in tüm ısrarlarına rağmen yemeğe gitmek zorunda kalan ikili, saraya vardıklarında herkesi şaşkınlığa düşürür, çünkü Fiona'nın anne ve babası, damatlarının bir ogre olduğundan habersizdir!

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Shrek Gündem Sinema Kültür Sanat Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Ölümüne Aşk Filmi: Oyuncuları, Konusu ve Detayları Bizim Köylü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bizim Köylü filmi ne zaman, nerede çekildi? İyi Aile Çocuğu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İyi Aile Çocuğu filmi ne zaman, nerede çekildi? Nalan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Nalan filmi ne zaman, nerede çekildi? Neşeli Günler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Neşeli Günler filmi ne zaman, nerede çekildi? Shrek 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Shrek 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Dursun Özbek istifa edecek mi, Galatasaray yönetimde istifa eden yönetici var mı? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 28 Ağustos Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Süper hücre (Supercell) nedir? Süper hücre yağışı ne, nasıl oluşur? Trabzonspor- St. Gallen UEFA Konferans Ligi play- off maçı ne zaman? Trabzonspor- St. Gallen maçı hangi kanalda, saat kaçta? Az önce deprem mi oldu? 28 Ağustos en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! CANLI ALTIN KURU | Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 28 Ağustos altın fiyatı! Gram altın kaç lira? Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme saat kaçta başlıyor? Canlı izleme linki! 28 Ağustos Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Son gelişmeler... Ahmet Akın kimdir? Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kaç yaşında ve nereli? SON DAKİKA DEPREM: Az önce deprem nerede oldu? 28 Ağustos deprem mi oldu? Son dakika deprem gelişmeleri... Gamze Karta kimdir? Gamze Karta'nın kızı Masal neden öldü? Öykü Karta, Gamze Karta'nın gerçek kızı mı? Tarihte bugün ne oldu? 28 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? E- OKUL KURA ÇEKİMİ: İlkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf şube kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 1. Sınıf şube sorgulama 2024 Chia tohumu nedir? Chia tohumu nerede satılır? Chia tohumunun faydaları nelerdir? Necdet Sakaoğlu kimdir, öldü mü? Necdet Sakaoğlu kaç yaşındaydı, neden öldü?
title