Shrek 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Shrek 2 filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Shrek 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Shrek 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Shrek 2 konusu nedir, Shrek 2 oyuncuları kimler ve Shrek 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

SHREK 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yönetmen: Andrew Adamson, Kelly Asbury, Conrad Vernon

Senaryo: J. David Stem, Joe Stillman

Türü: Macera, Animasyon, Komedi, Aile

İlk filmden sonra yaşananlara odaklanan Şrek 2, kahramanımız Şrek ve Prenses Fiona'nın balayından dönüşüyle başlar. İlk filmde Şrek türlü kötülüklere karşı olağanca gücüyle ve takdir edilesi bir cesaretle savaşmış, sonunda da başarılı olmuştu. En önemlisi ise güzeller güzeli prenses Fiona'nın kalbini kazanıp iç güzelliğinin önemli olduğunu fark etmişti. Mutlu bir yuva kuran ikili, Fiona'nın anne ve babasından bir yemek daveti aldıklarında büyük bir maceraya atılır. Şrek'in tüm ısrarlarına rağmen yemeğe gitmek zorunda kalan ikili, saraya vardıklarında herkesi şaşkınlığa düşürür, çünkü Fiona'nın anne ve babası, damatlarının bir ogre olduğundan habersizdir!