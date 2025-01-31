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Sezai Altekin kimdir? Sezai Altekin kaç yaşında, nereli?

Sezai Altekin kimdir? Sezai Altekin kaç yaşında, nereli?
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Türk tiyatrosunun ve seslendirme dünyasının usta isimlerinden Sezai Altekin, sanat hayatında önemli projelere imza atmış değerli bir isimdir. Sezai Altekin kimdir?, kaç yaşında ve nereli? soruları, sanatçının hayatı ve kariyeri hakkında merak edilen konular arasında yer alıyor.

Türk tiyatrosu ve seslendirme dünyasının usta isimlerinden Sezai Altekin, sanat hayatı boyunca birçok başarılı projeye imza atmıştır. Sezai Altekin kimdir?, kaç yaşında ve nereli? soruları, sanatçının vefat haberinin ardından merak edilmeye başladı. 79 yaşında hayatını kaybeden Sezai Altekin, tiyatro sahnelerinden sinema ve seslendirme dünyasına kadar geniş bir kariyere sahiptir. Peki, Sezai Altekin kimdir? Sezai Altekin kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

SEZAİ ALTEKİN KİMDİR?

Sezai Altekin, 1946 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Belediye Konservatuvarı'ndan mezun olmuş, tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı olarak kariyerine başlamıştır.

SEZAİ ALTEKİN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Unutulmaz çizgi film karakterleri "Şirin Baba", "Bugs Bunny" ve "Barni Moloztaş"a sesiyle hayat veren Altekin, 50 tiyatro oyunu, 6 film ve 20'ye yakında dizide rol aldı.

Usta oyuncu, 1946'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bünyesine 1966'da katılan sanatçı, emekli oluncaya kadar görevini sürdürdü.

Altekin, "Bana Bir Picasso Gerek" adlı oyunda misafir oyuncu olarak Duru Tiyatro ekibine katıldı. Kanal D ekranlarında yayınlanan "Paşa Gönlüm" dizisinde "Paşa Dede" rolünde oynayan sanatçı, "Tatar Ramazan" dizisindeki Beyefendi performansıyla da büyük beğeni toplamıştı. Usta oyuncunun beyazperdedeki son performansı ise "Öteki Türkiye'de Bir Cumhurbaşkanı" filmi oldu.

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