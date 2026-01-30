Haberler

Şeytanın aklına gelmez! Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
Güncelleme:
İstanbul'da güzellik merkezi süsü verilen bir sahte altın üretim atölyesine operasyon düzenlendi. Baskında sahte altın üretiminde kullanılan makinalar ve kimyasal maddeler ele geçirilirken, 21 suç kaydı olan ve 4 ayrı suçtan da aranan şahıs gözaltına alındı.

  • İstanbul Avcılar'da güzellik merkezi süsü verilen sahte altın üretim atölyesine operasyon yapıldı.
  • Operasyonda 3 sahte bilezik, 4 adet 9 milimetrelik tabanca mermisi, sahte altın üretim makineleri ve kimyasal malzemeler ele geçirildi.
  • İşletmede bulunan ve 21 suç kaydı olan S.G isimli şahıs gözaltına alındı.

İstanbulAvcılar'da, ihbar üzerine güzellik merkezi süsü verilen sahte altın üretim atölyesine operasyon yapıldı.

Olay, 28 Ocak Çarşamba saat 23.45 sıralarında Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir faaliyet göstermeyen güzellik merkezine, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, operasyon düzenledi.

GÜZELLİK MERKEZİNİ ALTIN ÜRETİM MERKEZİ OLARAK KULLANMIŞLAR

Baskının ardından polis ekiplerinin yaptığı aramada, 3 adet sahte bilezik, 4 adet 9 milimetrelik tabanca mermisi bulundu. Öte yandan işletmede, sahte altın üretiminde kullanılan makinalar ve kimyasal malzemeler ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Baskın sırasında işletmede bulunan ve 21 adet suç kaydı olduğu öğrenilen S.G isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın Giresun, İzmir ve İstanbul'da da 4 ayrı suçtan arandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam
